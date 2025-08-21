Pampa Del Infierno: El Gobernador Zdero Entregó Viviendas Del Programa Provincial Ñachec

En la localidad no se construían viviendas sociales desde hacía 18 años. “Trabajamos para una verdadera transformación en la provincia y creemos que sobre la base del esfuerzo se sale adelante”, destacó el Gobernador.

Este jueves, el jefe del Ejecutivo chaqueño junto a la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert y al presidente del Instituto de Vivienda, Fernando Berecoechea, entregaron viviendas del Programa provincial Ñachec a familias de la localidad. “Esta es la mirada de un gobierno que entiende que hay que acompañar a las personas vulnerables”, dijo al recordar que en esta localidad hace más de 18 años que no se construían viviendas sociales.

De esta manera ratificó la mirada especial del gobierno hacia la construcción y entrega de viviendas sociales; y advirtió un cambio de paradigma respecto a gobiernos anteriores. “Antes algunos amigos del poder tenían que llenarse los bolsillos diciendo que hacían casas y esas casas nunca llegaban a los que tenían que llegar, ese fue el emblema de la corrupción en el Ex IAFEP, que nosotros dejamos atrás”, subrayó.

En ese sentido, señaló que se recupera la confianza de la gente que vuelve a acceder y pagar las cuotas de sus viviendas. “Y así con esos recursos se construyen nuevas viviendas en cada rincón de la provincia”, aseguró y recordó que la semana pasada se entregaron también viviendas en el barrio Santa Rita de Presidencia Roque Sáenz Peña.

De igual manera, este miércoles se entregaron títulos de propiedad en Tres Isletas a familias que esperaban desde hace 50 años. “Estamos honrando ese compromiso que el Estado tiene que tener con los que se rompen el lomo de sol a sol para tener su tierra o su campo, pero fundamentalmente para quienes ayuden al sistema productivo de nuestra provincia”, sostuvo. “Trabajamos para una verdadera transformación en la provincia, creemos que sobre la base del esfuerzo se sale adelante”, concluyó.

Acompañaron al gobernador la intendente de Pampa del Infierno Glenda Seifert; el presidente del IPDUV Fernando Berecoechea; la vicepresidente del IPRODICH Mónica Morales y la coordinadora provincial del Programa Ñachec, Lorena Kaenel.

IPDUV: Compromiso y trabajo para más viviendas

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, celebró la entrega de estas nuevas viviendas del programa Ñachec y agradeció el esfuerzo de miles de familias chaqueñas que todos los meses abonan las cuotas de sus viviendas, lo que permite poder avanzar en nuevas obras y seguir cumpliendo con el sueño de la casa propia a más familias.

“El compromiso que asumimos es el de seguir trabajando de manera ordenada y transparente, utilizando los recursos que tenemos de la mejor manera posible para seguir construyendo viviendas”, expresó.

Por su parte, la intendente de Pampa del Infierno Glenda Seifert agradeció al gobernador Zdero por la mirada especial y reiteró que en la localidad no se construían viviendas sociales desde hace 18 años. “Son muchas las familias vulnerables que no tenían su techo propio y hoy es una gran emoción poder empezar a cumplir ese sueño a cada familia”, cerró.