Margarita Belén: el municipio celebró la entrega de títulos y apuesta a nuevas carreras técnicas gratuitas

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, encabezó junto al coordinador de Educación, profesor Francisco Chacón, un emotivo acto de entrega de títulos a los flamantes Técnicos Superiores en Mantenimiento Industrial, carrera gestionada por el municipio con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes y adultos de la localidad.

Educación como motor de desarrollo

Durante la ceremonia, Martínez destacó el esfuerzo de los egresados y el compromiso de la comunidad educativa en sostener una propuesta que ya se convirtió en referencia en la zona. “Somos un municipio presente y comprometido con la educación. Queremos que cada vecino tenga la posibilidad de formarse y proyectar un futuro mejor sin tener que irse de Margarita Belén”, señaló.

Nuevas tecnicaturas

Además del acto de colación, las autoridades realizaron una visita al CIC de Margarita Belén, donde actualmente se dicta la Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos, otra de las carreras gratuitas que el municipio logró gestionar ante las autoridades provinciales y educativas.

Martínez subrayó que ambas propuestas responden a las demandas del sector productivo y laboral: “La formación técnica en mantenimiento industrial y en tecnología de alimentos abre la puerta a empleos de calidad y nos permite vincular la educación con las necesidades de la región”.

Reconocimiento a los egresados

El intendente felicitó a los nuevos profesionales y los instó a seguir formándose: “Felicitaciones para todos ellos y muchos éxitos en la nueva etapa que comienzan. Ustedes son un ejemplo para nuestra comunidad”.

Un compromiso sostenido

Desde el inicio de la gestión, el municipio de Margarita Belén viene promoviendo iniciativas vinculadas a la educación y la capacitación laboral, con el objetivo de que los jóvenes tengan acceso a carreras terciarias y técnicas sin costo, fortaleciendo así la igualdad de oportunidades y el desarrollo local.

La entrega de títulos y la apertura de nuevas tecnicaturas reflejan un camino que, según Martínez, “es la mejor inversión para construir un futuro con más oportunidades para todos los vecinos”.