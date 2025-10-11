Secuestran 50 brezas de cigarrillos sin aval aduanero en un operativo rural sobre Ruta Provincial N° 1

Resistencia. – Personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, secuestró este viernes por la tarde un cargamento de cigarrillos de procedencia ilegal durante un operativo de prevención realizado sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de la margen Belén.

El procedimiento se concretó alrededor de las 14:40, cuando los agentes detuvieron la marcha de un automóvil Peugeot 408, dominio AA919MZ, conducido por Ángel Alberto Soa, de 69 años, quien viajaba acompañado por Mirta Graciela Labruse, de 62, ambos domiciliados en el barrio Villa Los Lirios de Resistencia.

Durante la inspección del vehículo, el personal constató que en el baúl se transportaba una caja de gran tamaño que contenía 50 brezas de cigarrillos marca Rodeo, sin aval aduanero. Consultados sobre la procedencia de la mercadería, los ocupantes manifestaron haberla adquirido en la localidad de La Leonesa.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Dirección Aduanera de Barranqueras, que a su vez comunicó el hecho al Juzgado Federal N° 2, a cargo del Dr. Martín Inocense. Por disposición judicial, se ordenó el secuestro total de la mercadería y que los involucrados fueran notificados de la causa en libertad, por presunta infracción al artículo 184 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).

El procedimiento estuvo supervisado por el comisario Julio Alberto Toñanes, jefe de turno del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, quien informó que las actuaciones fueron elevadas a la autoridad competente y que se continuará con las investigaciones correspondientes.