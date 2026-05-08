Llegó el frío en Chaco: mínima de hasta 8 grados en Resistencia

La mañana de este viernes 8 de mayo comenzó con un marcado descenso de temperatura en gran parte del territorio chaqueño, luego de varios días con registros más templados. En Resistencia, el termómetro marcó 8,8 grados durante las primeras horas de la mañana, con cielo ligeramente nublado y una sensación térmica de 7,7 grados. Además, el SMN informó humedad elevada, del 94 por ciento, y vientos leves del sudoeste a 8 kilómetros por hora.

El ingreso del aire frío también se hizo sentir en otras localidades de la provincia, donde la jornada amaneció con temperaturas bajas y un ambiente típicamente otoñal. En Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata, Villa Ángela, General San Martín y Castelli se registraron mínimas que oscilaron entre los 7 y 10 grados durante las primeras horas del día. En varias ciudades del interior se observaron bancos de niebla y alta humedad, acompañando el cambio de masa de aire que llegó al norte argentino.

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas frescas continuarán durante los próximos días en Resistencia y alrededores. Para este viernes se espera una máxima cercana a los 19 grados, mientras que el fin de semana las mínimas seguirán ubicándose entre los 7 y 8 grados, con jornadas de cielo parcialmente nublado y buenas condiciones del tiempo. El organismo nacional adelantó además que hacia la próxima semana las máximas podrían volver a superar los 20 grados en la región.