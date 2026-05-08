Arrancan los vuelos directos entre Argentina e Israel: ¿Cuánto costarán los pasajes y desde cuándo?

A partir del 29 de noviembre de 2026, comenzará a operar el primer vuelo directo entre Argentina e Israel. La ruta será realizada por El Al Israel Airlines y conectará el aeropuerto de Ezeiza con Tel Aviv sin escalas.

La aerolínea confirmó que habrá dos frecuencias semanales. Los vuelos partirán desde Buenos Aires los lunes y miércoles, mientras que desde Israel despegarán los domingos y martes. El trayecto se realizará en aviones Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad para 271 pasajeros y tendrá una duración estimada de entre 15 y 16 horas.

¿Cuánto cuestan los pasajes?

Los tickets ya se encuentran disponibles con diferentes categorías tarifarias. El valor más económico para un pasaje ida y vuelta en clase turista «Classic» parte desde USD 1.349, mientras que los tramos individuales arrancan en USD 773.

En el extremo más alto, los pasajes en clase ejecutiva pueden superar los USD 7.000.

Según informó la compañía, las tarifas incluyen equipaje de mano, una valija despachada de hasta 23 kilos, comidas a bordo y selección de asiento.

¿Qué cambia con esta nueva conexión?

Hasta ahora, quienes viajaban entre Argentina e Israel debían realizar escalas en ciudades como Madrid, Roma o Miami, lo que extendía considerablemente el tiempo total del viaje. Con la nueva ruta directa se eliminarán las conexiones obligatorias y se reducirá el tiempo de traslado entre ambos países, además de ampliar la conectividad aérea para turismo, negocios y actividades comerciales.

La conexión fue autorizada por la Administración Nacional de Aviación Civil en el marco del acuerdo de Cielos Abiertos firmado durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Jerusalén .

El entendimiento habilitó la apertura del mercado aerocomercial y permitió avanzar con nuevas rutas internacionales entre ambos países.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, destacó la apertura del vuelo como un paso histórico en la relación bilateral y celebró la posibilidad de contar, por primera vez, con una conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv.