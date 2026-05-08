De “Muchachos” a “La cuarta estrella”: nace un nuevo hit para alentar a la Selección

El clima mundialista ya comenzó a sentirse y, como ocurre en cada Copa del Mundo, el espectáculo no solo se vive dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Allí, los hinchas argentinos suelen convertirse en protagonistas con canciones que atraviesan fronteras y terminan marcando cada torneo con identidad propia, color y pasión.

A lo largo de los últimos mundiales, la Selección argentina dejó una huella también desde el cancionero popular. Desde el inolvidable “Brasil, decime qué se siente” en Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, pasando por el clásico “Vamos Argentina, sabés que yo te quiero” en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, hasta llegar al fenómeno de “Muchachos”, la canción basada en un tema de La Mosca que acompañó a la Scaloneta en la conquista de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 junto a Lionel Messi y compañía.

Pero así como los equipos se renuevan de un mundial a otro, también lo hacen los himnos de tribuna. Y a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya comenzó a circular una nueva canción que busca ganarse un lugar entre los fanáticos.

Se trata de “La cuarta estrella”, un tema que se viralizó rápidamente en redes sociales y que muchos hinchas ya perfilan como el posible nuevo hit argentino para la próxima cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La canción está inspirada en el clásico “No me arrepiento de este amor” de Gilda, una melodía que históricamente tuvo distintas adaptaciones en el fútbol argentino. En esta oportunidad, el artista Palmito Música le dio una nueva letra dedicada a la Selección argentina, lo que facilitó su rápida expansión en plataformas digitales y redes sociales.

Con una base musical conocida, un ritmo pegadizo y una letra cargada de ilusión, “La cuarta estrella” intenta repetir el fenómeno de canciones anteriores que lograron instalarse en las tribunas y acompañar emocionalmente al equipo nacional.

Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se prepara para sus próximos compromisos y define la lista de convocados para la Copa del Mundo, los hinchas ya comenzaron a hacer su parte: ponerle música a la esperanza de volver a conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial.

Letra de «La cuarta estrella»

Soy hincha de la selección,

la aliento con el corazón,

ganamos la tercera con Lionel,

queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después,

la Scaloneta va a vengar,

la copa que le robaron al 10,

en Estados Unidos vamos a ganar.

No me arrepiento de este amor ,

aunque la FIFA nos quiera parar,

a la Argentina yo la sigo a todos lados,

yo te juro que la cuarta estrella,

ya la estamos soñando.