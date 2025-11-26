Llaman a audiencias públicas por el transporte: se definirá la nueva tarifa

El Gobierno provincial afirmó que ha cumplido con todas sus obligaciones de financiamiento y acompañamiento del sistema de transporte urbano y metropolitano, tras la presentación judicial de Concurso Preventivo realizada por la empresa TCM UTE, en el Juzgado Civil y Comercial.

Como respuesta a la solicitud de respaldo de las empresas ERSA, TCM y San Fernando, el Estado provincial ejecutó una asistencia extraordinaria de 900 millones de pesos, para evitar desabastecimientos y asegurar la circulación normal de las unidades.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, señaló que, desde diciembre de 2023, la Provincia lleva invertidos más de 16.000 millones de pesos en subsidios para mantener las unidades en circulación y evitar incrementos abruptos en el valor del boleto.

Actualmente, el Estado provincial sostiene el sistema con casi 1.970 millones de pesos mensuales, mayormente aportados por la Provincia y complementados por un aporte minoritario de Nación.

En paralelo, la Subsecretaría de Transporte convocó a audiencias públicas para definir la tarifa técnica del servicio. Se realizarán el 10 de diciembre en Resistencia y el 12 de diciembre en Fontana, con el objetivo de asegurar un proceso transparente y basado en información técnica.