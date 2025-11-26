Llaman a audiencias públicas por el transporte: se definirá la nueva tarifa

185123w696h435c.jpg

El Gobierno provincial afirmó que ha cumplido con todas sus obligaciones de financiamiento y acompañamiento del sistema de transporte urbano y metropolitano, tras la presentación judicial de Concurso Preventivo realizada por la empresa TCM UTE, en el Juzgado Civil y Comercial.

Como respuesta a la solicitud de respaldo de las empresas ERSA, TCM y San Fernando, el Estado provincial ejecutó una asistencia extraordinaria de 900 millones de pesos, para evitar desabastecimientos y asegurar la circulación normal de las unidades.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, señaló que, desde diciembre de 2023, la Provincia lleva invertidos más de 16.000 millones de pesos en subsidios para mantener las unidades en circulación y evitar incrementos abruptos en el valor del boleto.

Actualmente, el Estado provincial sostiene el sistema con casi 1.970 millones de pesos mensuales, mayormente aportados por la Provincia y complementados por un aporte minoritario de Nación.

En paralelo, la Subsecretaría de Transporte convocó a audiencias públicas para definir la tarifa técnica del servicio. Se realizarán el 10 de diciembre en Resistencia y el 12 de diciembre en Fontana, con el objetivo de asegurar un proceso transparente y basado en información técnica.

Más Noticias

185125w850h501c.jpg

Se viene la «Noche de las Peatonales»: se podrá comprar de 19 a 23

images (1)

Colonia Popular celebra su 138° aniversario con obras, música y un gran pericón comunitario

HLGIHRYFPNDOBNAFL27JVMCCQU

El Consejo de Mayo se reúne para conocer el borrador de la Reforma Laboral antes de las sesiones extraordinarias

Te pueden interesar

185117w850h567c.jpg

Este jueves comienza el VIII Congreso de Historia del Chaco

185123w696h435c.jpg

Llaman a audiencias públicas por el transporte: se definirá la nueva tarifa

143108w850h503c.webp

Una joven dio a luz en la calle cuando se dirigía al hospital

185125w850h501c.jpg

Se viene la «Noche de las Peatonales»: se podrá comprar de 19 a 23

437438w790h444c.jpg

Caso Cecilia: comenzó la audiencia de cesura y la jueza fijó un cuarto intermedio hasta mañana