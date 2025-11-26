Este jueves comienza el VIII Congreso de Historia del Chaco
Con un amplio programa que incluye más de 30 ponencias, presentaciones de libros, números artísticos, charlas y talleres, este jueves 27 de noviembre a las 9:30, en el Club Social de Sáenz Peña, dará inicio el «VIII Congreso de Historia del Chaco».
PROGRAMA COMPLETO
JUEVES 27
8:30 a 9:30 hs. Acreditaciones.
9:30 a 10 hs. Presentación del VIII Congreso por las autoridades de la Junta de Estudios Históricos del Chaco y autoridades municipales.
10 a 10:45 hs. Panel de apertura. La obra de Seferino Geraldi. Marcos Altamirano, Eduardo Kasibrodiuk y María Laura Salinas.
10:45 a 11 hs. Receso.
11 a 13 hs. Salón 1. Coordina: Josefina Cargnel-Martín Bacs.
- Martin Bacs (Museo Malvinas. Junta de Estudios Históricos del Chaco). Colimbas chaqueñas: la huella del Servicio Militar en el Chaco y Argentina.
- Sergio Valenzuela (UNNE). Las elecciones de 1987 en la provincia del Chaco. La dinámica electoral y el ascenso de Danilo L. Baroni al Ejecutivo provincial.
- Marcos Medina, Mariela Alejandra Schenhaiter y Oscar Rubén Benitez. Entre lo legal y lo legítimo. La elección de presidente del Concejo Municipal en Las Breñas en 1983.
- Graciela Fernández y Ángel Albes. Género y política en el retorno a la democracia a nivel municipal. El concejo de Lapachito en 1983.
12 a 13 hs. PRESENTACIONES DE LIBROS
- Almirón, Adrián /De los Reyes, Andrea (comp.) de la prensa escrita a la convergencia digital en Chaco y Corrientes.
- María Laura Salinas-Fátima Valenzuela (Coord). El Consultor Chaqueño.
16 a 17:30 hs. Salón 1. Coordina: Eduardo Kasibrodiuk-Enrique Grbavac.
- Enrique Antonio Grbavac (Junta de Estudios Históricos del Chaco) Los inmigrantes croatas en el Chaco: su influencia en el poblamiento.
- Cesar Obez. (Archivo Histórico Monseñor Alumni) Historia de La Sabana.
- Paola Fernanda Bello (Facultad de Humanidades. UNNE) El papel del Estado en la producción algodonera (1920-1940).
- Enrique Cesar Schaller. (IIGHI-CONICET-UNNE-Junta de Estudios Históricos del Chaco). Política de tierras en tiempos de crisis. «El Plan de Colonización para la Reconstrucción Nacional» (1974).
- Marcos Antonio Ferrau. 1947. Cuando el Paraguay se exilió en el Chaco Austral.
16 a 17:30 hs. Salón 2. Coordina: Fabio Echarri- María Laura Salinas
- Javier Alejandro Lerda. (Facultad de Humanidades. UNNE) Visión de Martín Dobrizhoffer SJ, sobre algunos grupos de aborígenes de la Región del Chaco Austral.
- Silvio Alejandro Conci. La Casa Cruz «El enigma de Sáenz Peña».
- Luis Eduardo Piedrabuena. (Facultad de Humanidades UNNE-IIGHI). Un espacio de patrimonio cultural y de hacedores culturales:
- La Alianza Francesa de Resistencia.
- Noelia Soledad Foschiatti. El Museo de la Educación «Francisco».
- Lázaro Fratti», custodio del acervo patrimonial de la Escuela de Educación Primaria N° 1″Benjamín Zorrilla.
- Silvia Sánchez. Facultad de Artes. UNNE. Cambios culturales y productivos en el centro de Chaco, Argentina. Nuevos agentes agrarios, desplazamientos y tecnologías (1996-2024).
17:45 a 19 hs. Salón 1. Coordina: Dante Cuadra- Alicia Gaña.
- Dante Edín Cuadra. (Facultad de Humanidades-Junta de estudios. Históricos del Chaco). Las Concesiones Novaro, Popular y Penco: dificultades y vicisitudes en la colonización de tierras en el Chaco.
- Javier Orlando Ibáñez. Sala Histórica Adriana Aiquel de Echeverria.
- Marcelo Nieto y Alicia Gaña. (Junta de Estudios Históricos del Chaco). Los pioneros Luigi Pezzano y María Luigia Della Mea de Pezzano.
- Martín Iturrioz y Fabio Echarri. (Facultad de Artes. UNNE Junta de Estudios históricos del Chaco) Nélida Sosio de Iturrioz: su contribución a la educación y cultura en el Chaco.
19 a 20 hs. PRESENTACIONES DE LIBROS
- Marcelo Nieto La aventura escultórica.
VIERNES 28
8:30 a 10:15 hs. Salón 1. Coordina: Gerardo Martínez
- Brisa Cwalina. UEGP N° 141 EFA Fortaleza Campesina – Nivel Superior Primer enfermero de la localidad de Villa Dos trece.
- Héctor Daniel Romero. UEGP N° 141 EFA Fortaleza Campesina -Nivel Superior Historia de una colonia.
- Alfredo Jorge Gómez. Un canadiense en el Chaco santafesino.
- Ludmila Maria Aurora Pelizardi. UEGP N° 141 EFA Fortaleza Campesina – Nivel Superior Blas Pelizardi, uno de los primeros pobladores de «El Zapallar».
- Santiago Duarte y Vilma Herrera. IES. Mantovani. Construcción de la Identidad Institucional del IES Juan Mantovani: Análisis de sus 50 años a través de las fuentes. Trabajo en desarrollo.
8:30 a 10:15 hs. Salón 2. Coordina: Marcos Altamirano
- Pedro Ojeda. (Museo Policial). Mártires de la pandemia
- Nicolás Molina. (IIGHI-CONICET/UNNE) Los grandes ciclos misionales franciscanos en la región del Gran Chaco (ss. XVI-XX): de las correrías apostólicas a las reducciones.
- Natalia Ojeda (IIGHI-CONICET/UNNE) La economía de la misión de San Fernando a través de los documentos de la expulsión de los jesuitas.
- Ludmila Agustina Báez y Milena Martina Meza (IIGHI-CONICET/UNNE) Acosta Juegos ancestrales moqoit como estrategia didáctica para la transmisión de las prácticas lingüístico-culturales.
10:15 a 10:30 hs. Receso.
10:30 hs. Alicia Gaña. Lanzamiento y presentación del Archivo Histórico digital y el trabajo impreso de «Figuras Saenzpeñenses».
11:30 hs. Conferencia de cierre. Marcelo Nieto. Horacio Quiroga en el Chaco.
12:30 hs. Cierre del congreso.