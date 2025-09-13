Un hombre murió dentro de la Sociedad Rural de Villa Ángela

El hecho se dio en la mañana de este sábado, cuando un hombre, que era parte del equipo de seguridad que trabaja en el predio, se dirigía junto a un compañero a tomar ubicación.

Tras caminar unos pasos, se desplomó. Aunque se hizo presente el personal de salud, no pudo hacer nada, ya que esta persona había fallecido.

Las primeras informaciones que brindo la Policía, dan cuenta que el personal policial fue alertado por una persona que se había descompensado dentro del predio de la Sociedad Rural.

Al llegar al lugar, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 64 años, que fue identificado como Luis Arnaldo Barrientos.

Se hicieron presentes el personal del Gabinete Científico del Poder Judicial y la fiscal Gisela Oñuk, quien dispuso que el cuerpo de este hombre sea trasladado a la morgue judicial para la autopsia.