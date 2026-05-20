El Ejecutivo de Fontana lamentó el rechazo del proyecto de “Ficha Limpia”

El Municipalidad de Fontana expresó su pesar luego de que el proyecto de ordenanza denominado “Ficha Limpia” no lograra ser aprobado en el Concejo Municipal tras el voto negativo de concejales del Frente Chaqueño.

La iniciativa había sido impulsada por el intendente Fernando Cuadra con el objetivo de establecer mayores requisitos éticos para el acceso a cargos públicos municipales y fortalecer los mecanismos de transparencia institucional.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la propuesta representaba una herramienta orientada a mejorar la calidad institucional y responder a una demanda creciente de la ciudadanía en materia de transparencia y confianza en la función pública.

Asimismo, indicaron que continuarán promoviendo proyectos vinculados al fortalecimiento institucional y al desarrollo de políticas públicas que contribuyan a una gestión más transparente.