Amenazaron de muerte al director del Hospital 4 de Junio tras ordenar el fin de licencias gremiales sin respaldo legal

Un hecho de extrema gravedad institucional sacude al Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña. El director del establecimiento, dr. Jaime César Etchelouz, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de un agente del hospital luego de que se le notificara el fin de una licencia gremial que no contaba con instrumento legal vigente y su consecuente reincorporación a la actividad laboral habitual.

La medida se originó a partir de una notificación formal emitida por autoridades sanitarias de la jurisdicción Resistencia, que ordenó el regreso al trabajo de un grupo de agentes que se encontraban bajo una modalidad de licencia gremial sin aval administrativo ni resolución que la sustente. En cumplimiento de esa orden, el área de Recursos Humanos del hospital procedió a realizar las notificaciones correspondientes, tal como lo establece el funcionamiento regular de cualquier institución pública.

Desde la dirección del hospital subrayaron que no existió ninguna decisión personal, selectiva ni arbitraria, sino el estricto acatamiento de una directiva superior. Sin embargo, tras ser notificado, uno de los agentes reaccionó de manera violenta, enviando mensajes intimidatorios que escalaron rápidamente hasta amenazas concretas contra la vida del director.

“Se pasó de un reclamo laboral a una situación penal. En los mensajes se mencionaban lugares, horarios y advertencias directas que atentaban contra mi integridad física”, relató Etchelouz, quien remarcó que el conflicto dejó de ser administrativo para transformarse en un hecho que pone en riesgo a personas y a una institución de salud pública.

Ante la gravedad del episodio, el director recurrió primero a las áreas de Recursos Humanos y Asuntos Legales, y posteriormente radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta, activándose de inmediato la intervención de la Fiscalía y de los organismos de investigación correspondientes.

Si bien el agente denunciado ya había realizado publicaciones críticas en redes sociales vinculadas a su situación gremial, nunca se había registrado un nivel de violencia de esta magnitud. Desde la conducción del hospital fueron contundentes: “El desacuerdo con una medida administrativa no habilita la extorsión ni la amenaza. Mucho menos cuando se trata de licencias gremiales sin respaldo legal”.

Finalmente, Etchelouz reafirmó el compromiso de la institución con el orden administrativo, la seguridad del personal y la atención a la comunidad, y advirtió que no se tolerarán prácticas intimidatorias ni presiones por fuera de la ley dentro del sistema de salud pública.

La causa judicial continúa en trámite y, por el momento, no trascendieron datos personales del denunciado.