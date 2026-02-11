Liga Argentina: San Isidro se supo mantener arriba y lidera la Norte

El elenco cordobés superó como visitante a Villa San Martín por 73 a 75. Ahora los chaqueños salen a la ruta y el viernes 13 visitan a Sportivo Suardi y el domingo 15 a Colón, ambos de Santa Fe.

Por una nueva fecha de la Conferencia Norte, San Isidro de San Francisco (Córdoba) venció como visitante a Villa San Martín por 73 a 75. En el elenco ganador, el máximo anotador fue Manuel Lambrisca con 23 puntos, en tanto que por el elenco “Tricolor” Elián Centeno aportó 17 unidades. Vale remarcar que en el combinado chaqueño, Maximiliano Martín a último momento padeció un desgarro que lo imposibilitó jugar este partido.

LAS ACCIONES

De arranque el partido se presentó muy intenso donde ambos equipos salieron rápidamente a proponer e imponer su juego y eso hizo que todo sea muy intenso y cerrado (3-5). Sin embargo, con el correr de los minutos el que primero se despegó en el score fue San Isidro, donde Manuel Lambrisca y Jerónimo Suñé encabezaron los ataques de manera muy efectiva y eso se notó en el tanteador cuando prometió la mitad del período (5-12). Y los primeros 10 se fueron cerrando donde la ventaja fue para el elenco cordobés por 19 a 29, aunque también para remarcar que Villa San Martín por momentos tuvo o encontró mejor dicho nuevamente en Elián Centeno y algo de Estéfano Simondi para seguir en partido a pesar de la desventaja.

Sin embargo en el segundo cuarto de entrada el que jugó mejor fue Villa San Martín teniendo en Elián Centeno desde la zona pintada y Facundo Gago con su velocidad y un perímetro por momentos determinante, ventajas que le permitieron ajustar el tanteador en gran manera (34-35), sin olvidar que Rómulo Gusmao también en la zona pintada aportaron a la causa. Sin embargo el buen momento de Villa San Martín se fue extendiendo, donde Lautaro Florito también aportó en ofensiva y sobre todo desde el perímetro para que falta de 02:69 el “Tricolor” por Primera vez en el juego esté en ventaja (39-37). Y en el cierre del periodo nuevamente la visita aprovechó alguna de sus individualidades encabezadas por Luciano Ortíz que le permitieron volver a tomar ventaja e ir al descanso largo con un score de 39 a 43.

En el tercer cuarto las cosas continuaron siendo parejas, donde si bien San Isidro siempre mantuvo una ventaja con Jerónimo Suñé y Lautaro Mare en la zona pintada, el partido nunca tuvo un dominador absoluto y por momentos Villa San Martín con Facundo Gago y Estéfano Simondi a la cabeza jugaron mejor que el rival y eso se notó en varios lapsos (50-55). El periodo se fue cerrando y las cosas continuaron estando muy pareja donde lo positivo para los cordobeses fue que siempre pudieron mantenerse la ventaja a pesar de que Villa San Martín dejó todo en cada balón y eso siempre lo tuvo en juego tercer cuarto 53-59.

Y en el último cuarto las cosas continuaron cerradas pero siempre con ventaja cordobesa, donde Marcos Saglietti por momentos fue efectivo desde el perímetro y eso fue aprovechado y le dio ventaja al equipo en los primeros minutos del parcial (55-63). El juego fue entrando en su etapa final y siempre los cordobeses de mantuvieron, a pesar de que Villa San Martín nunca bajó los brazos y con Favio Vieta a la cabeza con reacciones y respuestas que lo dejaron en partido hasta último momento . Y llegó el final del partido y la victoria fue para San Isidro como visitante sobre Villa San Martín por 73 a 75.

Ahora los chaqueños salen a la ruta y el viernes 13bvisitan a Sportivo Suardi y el domingo 15 a Colón de Santa Fe.

SÍNTESIS

VILLA SAN MARTÍN (73): Facundo Gago 12, Emir Pérez Barrios 0, Estéfano Simondi 12, Agustín Camisasca 0, Favio Vieta 12, Lautaro Florito 12, Rómulo Gusmao 8, Elián Centeno 17. ENTRENADOR: Eduardo Jápez.

SAN ISIDRO (75): Maximiliano Lizarraga 2, Jerónimo Suñe 10, Manuel Lambrisca 23, Marcos Saglietti 8, Luciano Ortíz 12, Lautaro Mare 2, Christopher Hooper 6, Emilio Boyé 0, Jeremías Diotto 5, Julián Eydallín 7. ENTRENADOR: Sebastián Porta.

ÁRBITROS: Fabio Alaníz y Danilo Molina.

COMISIONADA TÉCNICA: Daniela Kessler.