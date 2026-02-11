Educación y el municipio de Laguna Blanca articulan trabajos para la mejora de jardines y escuelas

La ministra de Educación,Sofía Naidenoff, junto a la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, recibieron a la intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, en el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la infraestructura escolar en la localidad.

Durante el encuentro, las autoridades firmaron un convenio de colaboración mutua para llevar adelante acciones de reparación y refacción en los establecimientos educativos que integran el ejido municipal y las áreas rurales que abarca Laguna Blanca.

El acuerdo establece que el Ministerio de Educación aportará los materiales necesarios, mientras que la Municipalidad de Laguna Blanca proveerá personal idóneo para la ejecución de los trabajos. El primer edificio en ser intervenido será el Jardín de Infantes N° 168, cuyos trabajos, según adelantó la intendente Panzardi, comenzarán de inmediato, con el objetivo de que los niños inicien el ciclo lectivo en un establecimiento refaccionado.

En ese sentido, Panzardi explicó que esta primera etapa contempla una refacción integral del edificio, y que posteriormente se proyecta una ampliación de la institución. “Tenemos la expectativa de poder ampliarlo en una segunda etapa, por eso vamos a seguir trabajando juntos y continuar dialogando con el Gobierno provincial”, señaló.

Asimismo, la intendente destacó la importancia de la participación comunitaria en el proceso y convocó a las familias y a la comunidad educativa del Jardín N° 168 a sumarse a este trabajo. “Queremos que los niños, los docentes y toda la comunidad puedan volver a una institución limpia, ordenada y segura”, expresó.

Panzardi agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y, en especial, del gobernador Leandro Zdero, a quien planteó inicialmente la situación. “Se preocupó personalmente para que pudiéramos avanzar en la coordinación de estos trabajos”, remarcó.

Por su parte, la ministra Naidenoff destacó la articulación con los gobiernos municipales como una herramienta clave para garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar el crecimiento y desarrollo de las comunidades educativas en toda la provincia.