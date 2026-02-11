Paro de UTA Chaco Usuarios del Gran Resistencia volverán a quedarse sin colectivos este miércoles

Los usuarios del transporte público del Gran Resistencia volverán a verse afectados este miércoles 11 de febrero debido a un paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco.

La medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada y responde a la falta de pago del 50% restante de los salarios correspondientes a enero.

Desde el gremio confirmaron que las empresas abonaron solo la mitad de los sueldos en el cuarto día hábil, y que aguardaron hasta este martes el pago del saldo, el cual nunca se concretó.

Ante esta situación, los trabajadores resolvieron avanzar con la protesta, dejando nuevamente sin servicio a miles de usuarios.

El secretario general de UTA Chaco, Raúl Abraham, explicó que las empresas justificaron el incumplimiento en la demora o falta de subsidios.

«Esperamos hasta hoy (por el martes 10) para que paguen el resto, pero nos dijeron que no pueden hacerlo. Por eso tenemos que iniciar la medida y ver qué reacción hay por parte del empresariado y del Gobierno», señaló en declaraciones periodísticas.

Abraham adelantó además que el mismo miércoles por la tarde evaluarán con los delegados si el paro continuará en función de las respuestas que puedan surgir.

El dirigente sindical describió el crítico momento que atraviesa el sistema de transporte en la provincia como algo que «nunca pasó» y como «la peor época».

El conflicto salarial vuelve a impactar de lleno en los usuarios, que una vez más se quedarán sin colectivos para trasladarse durante toda la jornada del miércoles en el área metropolitana.