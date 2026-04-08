Liga Argentina: Jujuy lo supo definir y quedó a un paso de liquidar la serie

En lo que fue un juego correspondiente al tercer punto de una de las series de Reclasificación, los jujeños vencieron como visitante a Villa San Martín por 59 a 65. Vuelven a verse las caras, por el cuarto punto de la serie, este jueves 9 en el mismo escenario a las 21.30 horas.

El partido comenzó jugándose rápidamente de manera muy intensa, donde ambos equipos no se regalaron ni un solo centímetro y solamente las individualidades fueron lo que sobresalieron en los primeros minutos, teniendo Villa San Martín en Favio Vieta y Elián Centeno las mejores armas en ataque, ante un Jujuy Básquet que encontró en la talla física en la zona pintada y con resultados de Andry Grystak lo más claro (7-9). Sin embargo, los minutos fueron pasando y la visita fue mejorando con Ramiro Stheli a la cabeza y su jerarquía en ataque (13-18). Y en el cierre de los primeros diez se vio a dos equipos intensos pero desordenados, pero dentro de esa falencia, ambos equipos tuvieron algunas corajeadas que por momentos levantaron al juego; primer cuarto con score igualado en 21.

En el segundo cuarto el que arrancó mejor fue Villa San Martín, donde Favio Vieta manejó los hilos del equipo y los aportes muy interesantes y efectivos de Emir Pérez barrios le dieron al equipo una clara ventaja en los primeros minutos para entusiasmar (30-22). Los minutos fueron corriendo y las cosas volvieron a emparejarse, a tal punto que los jujeños con Ramiro Stheli a la cabeza permitieron igualar el tanteador a falta de 02:17 (34-34). Y el segundo cuarto se cerró y la visita con Ramiro Stheli a la cabeza fue al descanso largo con ventaja de 36 a 38.

En el tercer cuarto las cosas se jugaron muy intensas y desprolijas, donde abundaron la no efectividad y pérdidas en los primeros minutos (36-38). Pero a medida que fueron pasando los minutos, ninguno de los dos elencos tuvo una superioridad clara sobre el otro, sino más bien hubo momentos donde los locales encontraron en Favio Vieta y Rómulo Gusmao lo mejor, mientras que Santiago Ibarra y Bruno Conti hicieron lo justamente lo mejor de las ofensivas jujeñas (45-48). Y llegó el cierre del tercer cuarto y alguna que otra corajeada de Bruno Conti le permitió a la visita tomar una pequeña ventaja de 49 a 51.

Y en el último cuarto las cosas continuaron siendo muy intensas y parejas, donde el nerviosismo en ambos equipos jugó un papel fundamental, sumado al público que también le dio su condimento para que el dramatismo continúe en todo momento (56-55). Y el parcial definitivo fue siempre intenso y parejo, aunque a falta de 03:38 el score era favorable para la visita (59-61) . Y en la recta final Villa San Martín se quedó sin gol y Jujuy Básquet supo manejar los tiempos y jugar con el nerviosismo de los locales, para llevarse un partido muy parejo por 59 a 65 y dejando la serie de Reclasificación 2 a 1 para los jujeños.

Vuelven a verse las caras, por el cuarto punto de la serie, este jueves 9 en el mismo escenario, a las 21.30 horas.

SÍNTESIS

VILLA SAN MARTÍN (59): Facundo Gago 11, Emir Pérez Barrios 12, Estéfano Simondi 14, Favio Vieta 6, Lautaro Florito 4, Rómulo Gusmao 7, Elián Centeno 5. ENTRENADOR: Eduardo Jápez.

JUJUY BÁSQUET (65): Juan Marini 10, Augusto Roveres 0, Ramiro Stheli 15, Andry Grytsak 16, Thiago Roca 0, Bruno Conti 7, Francisco Fornes 3, Francisco Tarnowyk 14, Santiago Ibarra 0, Santiago Nesman 0. ENTRENADOR: Guillermo Tasso.

ÁRBITROS: Fabio Alaníz y Alejandro Costa.

COMISIONADA TÉCNICA: Daniela Kessler.

SERIE: 2 a 1 a favor de Jujuy Básquet.

PRÓXIMO PARTIDO: Jueves 9, a las 21, 30 horas en Villa San Martín.

ESTADIO: Villa San Martín (Resistencia, Chaco).

FOTOS: Soledad Mordacini (Villa San Martín).