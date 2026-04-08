Panzardi destacó el diálogo institucional tras reunirse con Zdero

La intendenta destacó el diálogo institucional y avanzó en una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo de la localidad.

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, mantuvo una audiencia de trabajo con el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, en la que se abordaron distintos proyectos orientados al crecimiento y desarrollo de la localidad.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron ejes de gestión vinculados a obras y acciones necesarias para fortalecer el desarrollo local, en el marco de una agenda común entre el municipio y el gobierno provincial.

“Valoro sinceramente estos canales de diálogo y de escucha permanente, en el marco del respeto institucional que corresponde a ambas investiduras y que merece la comunidad de Laguna Blanca, a la cual represento”, expresó Panzardi tras la reunión.

En esa línea, la jefa comunal subrayó la importancia del trabajo conjunto para avanzar en soluciones concretas para la comunidad. “Nuestras metas constituyen compromisos de esfuerzos mancomunados que seguiremos ejecutando en la medida de las posibilidades que manejamos”, afirmó.

Asimismo, destacó la predisposición del mandatario provincial: “Agradezco la apertura y el acompañamiento permanente del gobernador para continuar impulsando iniciativas que beneficien a nuestros vecinos”.

La reunión se enmarca en una serie de gestiones que buscan consolidar el desarrollo de Laguna Blanca mediante la articulación entre distintos niveles del Estado.