Más de 150 personas afectadas por el desborde del «Río Chico» en el interior

La creciente del río Bermejito continúa generando un escenario crítico en la zona de Fuerte Esperanza, donde más de 150 personas se encuentran afectadas entre evacuados y aislados, principalmente en el área de Comandancia Frías y parajes rurales de El Impenetrable chaqueño.

La intendenta Inés Ortega detalló que actualmente hay 33 familias aisladas, lo que representa cerca de 100 personas, además de 21 familias evacuadas que suman un total de 51 personas. La jefa comunal explicó que, si bien el municipio intervino desde el primer momento, la asistencia provincial no llegó en el tiempo requerido. «El pedido se realizó desde el minuto cero», señaló Ortega, aunque reconoció que posteriormente se recibió ayuda a través del programa provincial Ñachec, que distribuyó mercadería entre los damnificados.

Entre las familias aisladas, se encuentran pobladores de distintos parajes: dos familias de Pozo El Gallo (6 integrantes cada una), tres familias de El Palmar (13 personas), una persona en El Viñalito, una familia de El Arenal (3 integrantes), otra de El Moye Marcado (5 personas), cinco familias de El Azotado (18 personas), dos familias de Las Lomitas (7 personas), dos familias de El Bañado (3 personas), cuatro familias de El Ciervo Cansado, tres familias de El Divisadero (9 personas), dos familias de Alto Alegre (4 personas), tres familias de La Bolsa (6 personas), una familia de Pozo El Salado (3 integrantes) y tres familias del paraje Media Luna (6 personas). En tanto, las familias evacuadas —21 en total— provienen de El Churcal, El Churcalito, El Palmarcito, Horno Caído, El Pelícano, San Andrés, La Bolsa y El Ciervo Cansado.

Ortega también puso el acento en las dificultades operativas que presenta la emergencia. «El agua no da tregua y la situación tiende a agravarse», advirtió, al tiempo que remarcó que las lluvias complican aún más la transitabilidad de los caminos rurales, dificultando la asistencia a las zonas afectadas.

En ese contexto, destacó el trabajo del consorcio caminero local, aunque insistió en la necesidad de mayor intervención. Además, recordó que el pasado 18 de marzo el municipio solicitó a Vialidad Provincial la reparación o reconstrucción urgente del puente de Comandancia Frías, una obra clave que aún no fue ejecutada.

Sin embargo, reconoció que desde el programa provincial Ñachec entregaron mercadería a la gente afectada por la creciente del río. Finalmente, aseguró que el pedido de asistencia al gobierno provincial «se realizó desde el minuto cero» y el municipio trabaja en la zona desde el inicio de la problemática.