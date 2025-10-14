Le dispararon y luego incendiaron su auto en un violento ataque en Resistencia

El hecho ocurrió en la noche del lunes en el pasaje Fortín Aguilar y calle Duvivier. Un joven de 19 años denunció haber sido interceptado por cuatro personas —tres hombres y una mujer— que lo atacaron con un arma de fuego y luego prendieron fuego su vehículo.

La víctima, identificada como A.F., relató que circulaba por la zona cuando fue abordado por el grupo de agresores, quienes le cerraron el paso y realizaron al menos un disparo. Minutos después, una de las personas involucradas habría encendido una varilla de madera y la introdujo en el interior del automóvil, provocando un incendio que consumió parte del rodado.

Bomberos de la Policía y personal de la Zona Sur acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego alcanzara la totalidad del vehículo. Peritos del Gabinete Científico realizaron las tareas correspondientes en la escena y la Fiscalía inició actuaciones para identificar y detener a los responsables.

El joven, tras acreditar la propiedad del automóvil, recibió nuevamente el rodado y fue trasladado a su domicilio. El operativo fue supervisado por autoridades policiales de la Zona Metropolitana, entre ellos el Comisario Inspector N.E.E. y el Comisario Mayor A.M., junto con efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas.