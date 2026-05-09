La falsa médica llegó a Sáenz Peña con un fuerte operativo policial

La mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales del interior chaqueño, Lidia Mabel Ojeda, llegó durante la madrugada de este viernes a Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de ser trasladada desde la provincia de Buenos Aires en un operativo conjunto de fuerzas policiales.

El arribo se produjo alrededor de la 1, cuando personal de la División Investigaciones Complejas Interior concretó el traslado de la mujer, detenida en el marco de la causa caratulada como «Supuesta Usurpación de Títulos y Honores».

Según informaron fuentes policiales, antes de ser alojada en la ciudad termal, la detenida fue sometida a un examen médico de rutina. Posteriormente quedó alojada en la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, bajo disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3.

El procedimiento contó además con un importante operativo de seguridad y acompañamiento de distintas unidades policiales del interior provincial. Las autoridades indicaron que el traslado se desarrolló sin inconvenientes.

Junto con la detenida, los efectivos también trasladan un teléfono celular marca Redmi, que será incorporado a la causa judicial y sometido a peritajes una vez que llegue a los estrados.

El caso

La investigación tomó fuerte repercusión semas atrás luego de que la Justicia chaqueña detectara que Ojeda habría trabajado utilizando una matrícula ajena en hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza .

La causa, encabezada por el fiscal subrogante Gustavo Valero, busca determinar cómo logró incorporarse al sistema sanitario provincial y desempeñarse como médica de guardia en distintos centros de salud del interior.

Además, la Justicia analiza una denuncia vinculada al fallecimiento de un hombre, hecho por el cual la acusada tendría presunta responsabilidad. Una de las hipótesis que se evalúan es la posible unificación de ambas investigaciones.

Durante allanamientos realizados en Sáenz Peña, los investigadores secuestraron insumos médicos, documentación relacionada con pacientes y restos de papeles quemados con sellos oficiales del sistema sanitario, elementos que apuntan a un presunto intento de eliminar pruebas antes de abandonar la provincia.

Desde el Ministerio de Salud provincial señalaron que la denuncia surgió tras detectar irregularidades internas, mientras que el gobernador Leandro Zdero calificó el caso como «de una gravedad absoluta» y ordenó reforzar los controles en hospitales y centros de salud.

Acusaciones cruzadas

El caso también abrió un fuerte debate político sobre los controles dentro del sistema sanitario chaqueño. El diputado provincial Jorge Gómez aseguró que desde 2022 existían advertencias sobre falsos profesionales médicos trabajando en la provincia y cuestionó la falta de reacción de la gestión anterior.

«Desde el 3 de agosto del 2022 sabían de la existencia de un médico trucho», afirmó el legislador, al recordar denuncias previas que, según sostuvo, no avanzaron judicialmente.

En la misma línea, el diputado Edgardo Reguera adelantó que ampliarán la denuncia apuntando contra la exministra de Salud Carolina Centeno por presuntas responsabilidades administrativas.

El caso también reavivó el antecedente de Ariel Rodríguez , denunciado en 2023 por ejercer con matrícula falsa en el hospital de Machagai y detenido recién en 2025 en un hospital de Despeñaderos .