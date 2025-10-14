Quitilipi: Detienen a un sujeto con cocaína y marihuana

IMG-20251014-WA0001

Efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizada de Quitilipi detuvieron a un joven de 21 años que transportaba estupefacientes durante un operativo de control preventivo sobre la Ruta Nacional N° 16.

El procedimiento fue realizado anoche, a eso de las 23:30, en la intersección de la Ruta Nacional N° 16 y calle Miserere, en el marco de la Orden de Operaciones denominada “Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado – Lince”.

Durante el dispositivo, el personal policial interceptó a un motociclista de 21 años, domiciliado en Colonia Aborigen. Al realizar la inspección, los agentes hallaron entre sus pertenencias un envoltorio de polietileno negro, compacto, del tamaño de una pelota de tenis, que contenía 25,4 gramos de marihuana, y otro envoltorio transparente con 4,7 gramos de cocaína. Asimismo, se procedió al secuestro de la motocicleta Zanella RX 150 clindradas, en la que se desplazaba el demorado.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1, fue aprehendido por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, quedando a disposición de la magistratura interviniente junto con los elementos secuestrados. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría de Quitilipi para los fines legales pertinentes.

