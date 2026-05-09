La temperatura bajará fuerte, pero por ahora no habrá heladas en el Chaco

La circulación de un informe climático difundido en las últimas horas generó preocupación en distintos sectores productivos del Chaco ante la posibilidad de heladas durante los próximos días. Sin embargo, especialistas aclararon que, si bien se espera un marcado descenso de temperatura para el inicio de la semana, por el momento no existen pronósticos de registros cercanos a cero grado en la provincia.

El mapa elaborado por AgroMet-INTA muestra un escenario de bajas temperaturas probables en gran parte del país, aunque las heladas más intensas —identificadas con los tonos azules más oscuros— se concentrarían principalmente en el sur argentino.

Para el centro y este del Chaco, en cambio, el pronóstico prevé mínimas que oscilarían entre los 3 y 6 grados durante el domingo y el lunes, valores bajos para la región pero todavía alejados de las condiciones necesarias para la formación de heladas. «Todavía no tenemos pronósticos de registros de cero grados, que es lo que se necesita para declarar helada», explicaron especialistas vinculados al monitoreo climático, buscando llevar tranquilidad especialmente a productores y trabajadores rurales atentos a la evolución del tiempo.

Con un frente frío en puerta y un escenario climático que, por ahora, no presenta extremos, el otoño avanza en el Chaco con señales de transición.

Además, remarcaron que la persistencia de nubosidad será un factor clave para impedir el fenómeno. «Mientras esté nublado no va a helar», señalaron, debido a que la cobertura nubosa actúa como una barrera que evita la pérdida brusca de calor durante la madrugada. De esta manera, aunque se anticipa aire frío y mañanas considerablemente frescas para los próximos días, las condiciones actuales no permiten hablar de un escenario de heladas en el Chaco.