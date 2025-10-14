Presidencia Roca: Rastrillaron 10 kilómetros para encontrar seis ruedas de tractor robadas

El procedimiento fue realizado hoy en hora de la tarde en la Estancia Don Panos, los fectivos de la Sección Rural Colonia Alcalá, luego de recibir la denuncia de la sustracción de bienes de la empresa. Inmediatamente, se dirigieron al lugar y, tras intensas tareas de rastrillaje y seguimiento de huellas por caminos rurales y zonas de monte, lograron ubicar las seis ruedas a unos diez kilómetros del establecimiento, en dirección noroeste, cerca del límite con Colonia Campo Medina, jurisdicción de Pampa del Indio.

Debido a las características del terreno y por tratarse de una zona de difícil acceso, se contó con el apoyo del móvil de la Sección Santos Lugares. Los elementos recuperados fueron formalmente secuestrados y luego restituidos al denunciante, conforme indicaciones de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín. La investigación continúa para identificar a los autores del hecho.