Las Palmas: frustran contrabando de cigarrillos

Dos hombres fueron demorados en Las Palmas luego de intentar escapar de un control policial mientras transportaban un importante cargamento de cigarrillos de contrabando.

El procedimiento se realizó durante la noche del viernes, cuando efectivos que patrullaban la zona recibieron información sobre un automóvil que se dirigía hacia el barrio La Isla con mercadería de origen extranjero presuntamente ingresada de manera ilegal al país.

Al llegar al acceso del barrio, los agentes localizaron el vehículo señalado. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó escapar, lo que dio inicio a una breve persecución que terminó pocas cuadras después con la interceptación del automóvil.

Durante la inspección, los uniformados encontraron cuatro bultos de gran tamaño en el asiento trasero. Al revisar su contenido, constataron que se trataba de cajas de cigarrillos marca Rodeo de procedencia extranjera.

La apertura de los paquetes se realizó ante testigos y permitió contabilizar un total de 200 brezas de cigarrillos que carecían de la documentación aduanera exigida por la normativa vigente.

Por disposición de la Justicia Federal, la mercadería fue secuestrada y los dos ocupantes del vehículo, de 49 y 57 años, fueron notificados de la causa. Aunque quedaron vinculados a la investigación, ambos recuperaron la libertad mientras continúa el trámite judicial.

Las actuaciones se enmarcan en una investigación por una presunta infracción al Código Aduanero.