Fontana realizó un operativo especial de recolección de residuos en la avenida 25 de Mayo

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La Municipalidad de Fontana llevó adelante este domingo un operativo especial de recolección de residuos en el cantero central de la avenida 25 de Mayo, con el objetivo de mantener en condiciones uno de los principales accesos a la ciudad.

Desde el municipio explicaron que la intervención fue necesaria debido a que numerosas familias adelantan la disposición de sus residuos durante el fin de semana, sin esperar el servicio habitual que se presta de lunes a viernes.

En ese marco, las autoridades recordaron a los vecinos que la recolección domiciliaria se realiza únicamente de lunes a viernes y solicitaron evitar entregar los residuos a carros particulares, ya que, según indicaron, en muchos casos terminan siendo arrojados en el cantero central de la avenida.

La comuna destacó que la avenida 25 de Mayo constituye una de las principales vías de ingreso a Fontana y representa la primera imagen que reciben quienes visitan la ciudad, por lo que mantener ese espacio limpio es una tarea que requiere el compromiso de toda la comunidad.

Finalmente, el municipio renovó el llamado a la colaboración de los vecinos para respetar los días de recolección y contribuir al cuidado de los espacios públicos, promoviendo una ciudad más limpia y ordenada.

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