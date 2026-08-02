Detuvieron a una joven acusada de matar de una puñalada a su pareja tras una discusión

Una mujer de 25 años fue detenida este domingo en Resistencia, acusada de haber asesinado a su pareja durante una discusión ocurrida en la vivienda del hombre.

La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, quien ingresó al Hospital «Julio C. Perrando» con una grave herida de arma blanca en el lado derecho del tórax.

Según informaron fuentes policiales, tras recibir el aviso sobre el ingreso del joven al hospital, personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana inició las tareas para esclarecer lo ocurrido.

La investigación condujo a los efectivos a la zona de la calle Donovan al 1400, aproximadamente, donde fue localizada y demoradaVictoria Luz Cantero, de 25 años, pareja de la víctima .

De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, ambos habrían mantenido una discusión momentos antes en la vivienda de Álvarez Guardia. En ese contexto, la mujer le habría provocado la lesión con un arma blanca o un elemento similar .

Mientras los efectivos realizaban las actuaciones, desde el Hospital Perrando confirmaron el fallecimiento del joven, quien había sido sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a la gravedad de la lesión.

Ante esa situación, la Fiscalía de turno dispuso la aprehensión de Cantero en el marco de una causa por supuesto homicidio y ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a familiares de la víctima.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Quinta Metropolitana, que interviene por razones de jurisdicción, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.