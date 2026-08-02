Imperdonable: tenían tortugas atadas y colgadas de un árbol en Puerto Vilelas

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental de Puerto Vilelas, los agentes realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron la escena. Al advertir la presencia de la patrulla, los responsables —un grupo de menores de edad— se dieron a la fuga y dejaron abandonadas a las tortugas en el lugar.

Los animales fueron liberados de inmediato, revisados y trasladados hacia un hábitat natural adecuado. Desde el organismo anunciaron que se realizará la denuncia correspondiente por infracción a las normas de protección animal y preservación de la fauna silvestre, además de convocar a los padres de los menores para abordar lo ocurrido y generar conciencia.

Las autoridades recordaron que las tortugas silvestres cumplen una función ecológica importante y no deben ser consideradas mascotas ni objetos de juego. Ante casos de maltrato o violencia contra animales, solicitaron a la comunidad realizar la denuncia correspondiente.

Contacto: Para denunciar situaciones de maltrato o afectación a la fauna silvestre, comunicarse con la Guardia Urbana Municipal al 3624-163740.