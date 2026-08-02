Vacaciones de invierno: viajaron 4,6 millones de turistas y el impacto económico superó los $2,1 billones

Las vacaciones de invierno finalizaron con un balance positivo para la actividad turística, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Y es que 4,6 millones de personas recorrieron distintos destinos del país durante el receso, un 5,9% más que en la temporada anterior .

El informe indica que el impacto económico alcanzó los $2,12 billones (equivalentes a unos US$1412 millones) , lo que representó un crecimiento real del 2,5% respecto de 2025 .

Del total de viajeros, 4,2 millones fueron turistas nacionales y alrededor de 400.000 llegaron desde el exterior . Según CAME, el ingreso de visitantes internacionales permitió compensar parcialmente la menor demanda del turismo interno, influenciada por el Mundial de Fútbol y el contexto económico.

La estadía promedio fue de cuatro días, apenas superior a la del año pasado, mientras que el gasto diario por turista se ubicó en $115.115. No obstante, medido a valores constantes, ese desembolso fue un 5,6% inferior al registrado en las vacaciones de invierno de 2025.

Desde la entidad señalaron que la recuperación representa una mejora frente al año pasado, cuando el turismo interno había retrocedido un 11%, aunque todavía el movimiento de viajeros se mantiene por debajo del récord alcanzado en 2023.

La nieve impulsó los principales destinos

Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de montaña y los centros de esquí, favorecidos por las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio.

Bariloche lideró la ocupación hotelera con niveles cercanos al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe. También mostraron un buen desempeño destinos como Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsados por una agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas.

En contraste, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron una temporada más débil, afectada por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.

Chaco, impulsado por la Bienal y El Impenetrable

En el caso del Chaco, CAME destacó la amplia agenda de actividades desarrollada durante el receso invernal, con propuestas culturales, recreativas, deportivas y de naturaleza en distintos puntos de la provincia.

El informe remarcó el protagonismo de Resistencia con la Bienal Internacional de Escultura 2026, considerada uno de los principales eventos culturales del país durante las vacaciones de invierno , además de la oferta turística vinculada a los circuitos de esculturas urbanas, museos y centros culturales.

También sobresalieron las propuestas de ecoturismo en el Parque Nacional El Impenetrable y destinos como Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Río Bermejito, Isla del Cerrito, Juan José Castelli, Miraflores, El Espinillo, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza, que integran la región turística del Impenetrable.