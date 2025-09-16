Colonia Aborigen: la Municipalidad realizó tareas de limpieza y mantenimiento en la rotonda

Colonia Aborigen, Chaco. – Personal de la Municipalidad de Colonia Aborigen llevó adelante una jornada de limpieza y mantenimiento en la rotonda central, un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro diario para los vecinos que disfrutan allí de las tardes y las noches.

El intendente Mateo Vucko destacó la importancia de preservar este lugar emblemático, invitando a toda la comunidad a colaborar en el cuidado de la rotonda para que continúe siendo un sitio de reunión y esparcimiento para las familias.

“Es un espacio muy significativo para nosotros; todos los días los vecinos se reúnen para compartir momentos. Por eso pedimos el compromiso de todos para mantenerlo limpio”, expresó Vucko.

Con estas tareas, el municipio busca mantener en óptimas condiciones uno de los espacios públicos más valorados por la comunidad, fomentando el respeto y la responsabilidad compartida en su cuidado.