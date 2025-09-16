Colonia Aborigen: la Municipalidad realizó tareas de limpieza y mantenimiento en la rotonda

546562633_1205479194958065_1143362409019385129_n

Colonia Aborigen, Chaco. – Personal de la Municipalidad de Colonia Aborigen llevó adelante una jornada de limpieza y mantenimiento en la rotonda central, un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro diario para los vecinos que disfrutan allí de las tardes y las noches.

El intendente Mateo Vucko destacó la importancia de preservar este lugar emblemático, invitando a toda la comunidad a colaborar en el cuidado de la rotonda para que continúe siendo un sitio de reunión y esparcimiento para las familias.

“Es un espacio muy significativo para nosotros; todos los días los vecinos se reúnen para compartir momentos. Por eso pedimos el compromiso de todos para mantenerlo limpio”, expresó Vucko.

Con estas tareas, el municipio busca mantener en óptimas condiciones uno de los espacios públicos más valorados por la comunidad, fomentando el respeto y la responsabilidad compartida en su cuidado.

 

Más Noticias

548053632_4144150179182090_5544521669615994548_n

Las Garcitas entregó nuevas pensiones a adultos mayores para garantizar derechos

WhatsApp Image 2025-09-15 at 17.50.44

El Gobierno Avanza Con El Plan Provincial De Urbanización En Charata

547257356_1214999360667560_7432338635842933004_n

Juan José Castelli: asistencia con agua potable para vecinos, escuelas y productores rurales

Te pueden interesar

548053632_4144150179182090_5544521669615994548_n

Las Garcitas entregó nuevas pensiones a adultos mayores para garantizar derechos

546562633_1205479194958065_1143362409019385129_n

Colonia Aborigen: la Municipalidad realizó tareas de limpieza y mantenimiento en la rotonda

182309w850h508c.png

«Lo peor ya pasó», Milei presentó el Presupuesto 2026 y anunció aumentos en jubilaciones, discapacidad, salud y educación

WhatsApp Image 2025-09-15 at 17.50.44

El Gobierno Avanza Con El Plan Provincial De Urbanización En Charata

WhatsApp Image 2025-09-15 at 16.32.30

El Ministerio De Producción Reafirmó Su Compromiso Con La Sustentabilidad En Agronea Pampa 2025