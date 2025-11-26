Resistencia: un camión volcó y cayó a un canal en avenida Belgrano y Quijano

Durante la madrugada de este martes, un camión volcó y terminó recostado dentro del canal pluvial ubicado en la intersección de avenida Belgrano y calle Quijano, en Resistencia. El hecho se reportó cerca de las 00:10, cuando efectivos de la Comisaría 14ª Metropoliana fueron alertados mediante un aviso del sistema H-26.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que un camión Mercedes Benz de color naranja, con acoplado rojo y dominio XFT-871, se encontraba volcado sobre su lateral derecho, con su frente orientado hacia avenida Alberdi.

Minutos después llegó al sitio la División Bomberos, con la dotación A02 a cargo del oficial ayudante Monfardini y la unidad FR-29 a cargo del cabo primero Denis Leiva, junto a la sección de rescate. Tras revisar el interior del vehículo, confirmaron que no había personas atrapadas ni lesionadas dentro del rodado. Las tareas de inspección y aseguramiento continuaron en el lugar.

También se hicieron presentes el supervisor de Zona II, comisario inspector Walter Román, y el comisario de turno de la Zona Sur, subcomisario Jonathan Zanier. La policía informó que las diligencias continúan para establecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco.