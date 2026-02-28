Conferencia Episcopal Argentina pidió rezar por la paz ante nuevos focos de violencia

La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un documento en el que expresa su profunda preocupación por los nuevos focos de violencia y enfrentamientos en el mundo, especialmente tras las estremecedoras imágenes conocidas en las últimas horas desde Medio Oriente.

“Estas realidades nos duelen profundamente y nos recuerdan que la violencia nunca es un camino para resolver los conflictos y solo conlleva destrucción”, señala el texto difundido por el organismo que nuclea a los obispos del país.

En el mensaje, los prelados subrayan que como cristianos se sienten desafiados a encarnar la Palabra de Jesús: “Felices los que trabajan por la paz (Mt 5,9)”, reafirmando que el compromiso por la paz debe traducirse en una oración ferviente y perseverante, pidiendo a Dios el cese de todo conflicto y el silencio de las armas en favor del diálogo.

Asimismo, citan palabras del papa Papa León XIV en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1° de enero: “Ya sea que tengamos el don de la fe, o que nos parezca que no lo tenemos, queridos hermanos y hermanas, ¡abrámonos a la paz! Acojámosla y reconozcámosla, en vez de considerarla lejana e imposible. Antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino”.

La Conferencia invitó a todas las comunidades del país —parroquias, movimientos, congregaciones, instituciones educativas y hogares— a rezar especialmente este domingo por la paz en el mundo. En ese sentido, pidieron que en cada Eucaristía, así como en la oración personal y comunitaria, se eleve una súplica confiada por una paz duradera.

El documento concluye encomendando la intención a la Virgen María, invocada como Reina de la Paz, para que interceda por un mundo herido y ayude a los fieles a convertirse en verdaderos artesanos de paz.