Las Breñas reafirma su compromiso con el trabajo rural en la Asamblea del Consorcio Caminero N° 31

557922641_1391158699679467_7993168035680217421_n

El intendente de Las Breñas, profesor Víctor Omar Machuca, participó junto al presidente del Concejo Deliberante, concejales, autoridades provinciales y el presidente del Consorcio Caminero N° 31, Rubén Fernández, de la asamblea anual del organismo, donde se analizaron los avances y desafíos en el mantenimiento de la red vial rural.

Durante la jornada se desarrollaron exposiciones, intercambios y evaluaciones vinculadas al estado actual de los caminos rurales, destacándose la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio, los consorcios y los productores locales para garantizar la conectividad y el desarrollo del sector agropecuario.

Desde la gestión municipal remarcaron la relevancia de estos espacios de diálogo y planificación como herramienta para consolidar una red vial eficiente, clave para la producción y la vida rural de la región.

