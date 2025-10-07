Las Breñas reafirma su compromiso con el trabajo rural en la Asamblea del Consorcio Caminero N° 31

El intendente de Las Breñas, profesor Víctor Omar Machuca, participó junto al presidente del Concejo Deliberante, concejales, autoridades provinciales y el presidente del Consorcio Caminero N° 31, Rubén Fernández, de la asamblea anual del organismo, donde se analizaron los avances y desafíos en el mantenimiento de la red vial rural.

Durante la jornada se desarrollaron exposiciones, intercambios y evaluaciones vinculadas al estado actual de los caminos rurales, destacándose la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio, los consorcios y los productores locales para garantizar la conectividad y el desarrollo del sector agropecuario.

Desde la gestión municipal remarcaron la relevancia de estos espacios de diálogo y planificación como herramienta para consolidar una red vial eficiente, clave para la producción y la vida rural de la región.