Fontana refuerza la iluminación en los barrios Querini y 120 Viviendas

La Municipalidad de Fontana avanza con el plan de mejoras en el sistema de alumbrado público, realizando el recambio y la reposición de luminarias en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concretaron en los barrios Querini y 120 Viviendas, como parte de las acciones dispuestas por el intendente Fernando Cuadra.

El operativo forma parte de una política sostenida que busca optimizar la iluminación urbana, reforzando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Desde el municipio destacaron que la renovación del alumbrado no solo mejora la visibilidad en calles y espacios públicos, sino que también contribuye al embellecimiento y la eficiencia energética de la ciudad.

“Seguimos trabajando para que cada barrio de Fontana cuente con servicios de calidad y espacios más seguros para todos”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.

 

