Color, alegría y contención en medio de la emergencia por las inundaciones
En medio de los días difíciles que atraviesa la comunidad tras las inundaciones, el municipio impulsó una serie de actividades recreativas destinadas a llevar color, alegría y contención a las familias evacuadas, especialmente a los más pequeños.
Con la participación de equipos municipales, vecinos y voluntarios, se organizaron jornadas de juegos, animación y acompañamiento emocional en los centros de evacuados, generando espacios de encuentro y alivio en momentos de adversidad.
Desde el municipio destacaron el compromiso y la solidaridad de la comunidad, que se sumó con tiempo, afecto y energía para hacer más cálida la estadía de las familias afectadas.
“Agradecemos profundamente a todos los que se acercaron a brindar una sonrisa y apoyo. En estos momentos difíciles, la unión y la empatía hacen la diferencia”, señalaron desde la gestión local.