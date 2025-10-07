Color, alegría y contención en medio de la emergencia por las inundaciones

557621914_1228713565962190_6443637093584542208_n

En medio de los días difíciles que atraviesa la comunidad tras las inundaciones, el municipio impulsó una serie de actividades recreativas destinadas a llevar color, alegría y contención a las familias evacuadas, especialmente a los más pequeños.

Con la participación de equipos municipales, vecinos y voluntarios, se organizaron jornadas de juegos, animación y acompañamiento emocional en los centros de evacuados, generando espacios de encuentro y alivio en momentos de adversidad.

Desde el municipio destacaron el compromiso y la solidaridad de la comunidad, que se sumó con tiempo, afecto y energía para hacer más cálida la estadía de las familias afectadas.

“Agradecemos profundamente a todos los que se acercaron a brindar una sonrisa y apoyo. En estos momentos difíciles, la unión y la empatía hacen la diferencia”, señalaron desde la gestión local.

   

