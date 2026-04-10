Las Breñas fue reconocida internacionalmente como «La ciudad de los árboles»

La localidad de Las Breñas alcanzó un hito histórico al recibir la distinción internacional «Tree Cities of the World» (Ciudad con árboles del mundo). Este galardón, otorgado por organizaciones globales que monitorean el desarrollo forestal urbano, premia a las comunidades que mantienen estándares de excelencia en el cuidado de su entorno natural y la planificación de sus espacios verdes.

Este logro es el resultado de una labor conjunta entre la Municipalidad de Las Breñas, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Salud dirigida por Silvana Medina, y la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. En este proceso, fue fundamental el rol técnico de la ingeniera Laura GrossKlaus, cuya colaboración permitió implementar programas de forestación sostenible diseñados para garantizar la supervivencia del arbolado en el complejo clima regional.

Para acceder a este estatus exclusivo, Las Breñas no solo debió acreditar la cantidad de ejemplares, sino también «políticas públicas sólidas en planificación urbana y mantenimiento constante». La distinción de Cities of the World exige el cumplimiento de normas internacionales que transforman a la ciudad en un modelo a seguir dentro del Chaco. De esta manera, la localidad se posiciona como un referente en la lucha contra el cambio climático, demostrando que «la inversión en infraestructura verde es esencial» para mejorar la calidad de vida de los vecinos.