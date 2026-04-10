La Justicia ordenó revisar depósitos, transferencias y declaraciones de impuestos de Adorni

La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca investigar un presunto enriquecimiento ilícito mediante la revisión de cuentas, movimientos financieros y declaraciones de impuestos de la pareja y su firma, AS Innovación Profesional, desde enero de 2022.

En el marco de esta investigación, la Justicia ha puesto especial atención en la compra de un departamento en Caballito y la participación de supuestos prestamistas. Como testigo clave del caso, la escribana Adriana Mónica Nechevenko defendió las transacciones inmobiliarias del funcionario, asegurando que se trataron de procedimientos habituales dentro de su práctica profesional.

Al ser consultada sobre las sospechas que pesan sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, la escribana Nechevenko se mostró contundente respecto a su imparcialidad. “Me importa muy poco que sea funcionario”, expresó durante una entrevista, enfatizando que para ella las operaciones realizadas fueron “normales” y no presentaban irregularidades visibles al momento de su ejecución.