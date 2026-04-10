El Gobierno del Chaco busca garantizar el servicio ante la posible salida de ERSA

La posible salida de la empresa ERSA del sistema de transporte público en la provincia del Chaco generó preocupación en el Gobierno provincial, que ya trabaja en distintas alternativas para garantizar la continuidad del servicio y evitar complicaciones para los usuarios.

El subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, confirmó que la firma había anticipado hace más de un mes su intención de discontinuar la prestación durante abril. Frente a esta situación, el Ejecutivo provincial elevó un pedido formal para que la empresa extienda su permanencia por al menos seis meses, con el objetivo de ordenar la transición.

“Le enviamos un pedido de que se extienda por seis meses para que sigamos haciendo los trámites y hagamos las cosas como correspondan”, explicó el funcionario, quien remarcó la necesidad de avanzar en un proceso administrativo adecuado.

En ese marco, el Gobierno busca avanzar hacia una nueva licitación del servicio. Según detalló Díaz, uno de los puntos centrales será la redefinición del denominado “grupo 1”, actualmente operado por ERSA, y la revisión de condiciones vinculadas a la licitación anterior.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo aseguran contar con planes alternativos para cubrir el servicio en caso de que la empresa concrete su retiro. “Nosotros vamos a tomar decisiones y ya tenemos para eso el plan A, el plan B y las posibilidades que se nos pueden dar”, sostuvo.

Desde la compañía, el principal argumento para dejar de operar es la falta de rentabilidad. “Dicen que no les cierra la ecuación económica”, señaló Díaz, aunque relativizó esa postura al indicar que otras empresas continúan prestando el servicio en condiciones similares. “Hay empresas chaqueñas que la vienen remando desde hace muchísimo tiempo y sin embargo siguen trabajando”, afirmó.

Pese al escenario de incertidumbre, el funcionario aseguró que existe interés de otras firmas en asumir los recorridos. “Siempre hay empresas interesadas. Entonces algo debe haber”, expresó.

Finalmente, desde el Gobierno provincial subrayaron que la prioridad es sostener el servicio y cuidar el bolsillo de los usuarios. “La ayuda que nosotros hacemos es para que la gente no sufra los embates de la economía y tenga la posibilidad de pagar menos un boleto”, concluyó Díaz.