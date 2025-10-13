Las Breñas avanza con nuevas obras de pavimento urbano sobre calle España
La Municipalidad de Las Breñas continúa ejecutando su plan de mejoramiento vial con nuevas obras de pavimentación urbana. Este sábado por la mañana, personal dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos trabajó sobre calle España, en el tramo comprendido entre Cabildo y García de Loydi.
Las tareas forman parte del programa municipal de obras públicas que busca mejorar la transitabilidad y modernizar la infraestructura urbana, beneficiando directamente a vecinos y vecinas de distintos barrios.
Desde el Municipio destacaron el compromiso del equipo de trabajo, que sostuvo las tareas durante el fin de semana para avanzar en los plazos previstos y minimizar las molestias a los frentistas.
“Estas acciones reflejan el esfuerzo y la planificación de una gestión que apuesta al progreso urbano y a la mejora permanente de la calidad de vida de los breñenses”, remarcaron desde la Secretaría.