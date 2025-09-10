Charata celebró el Día del Maestro con un emotivo homenaje en la Plaza Sarmiento

546629486_1116562643950986_8088407437016583571_n

La ciudad de Charata rindió homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y celebró el Día del Maestro con un acto cargado de emoción en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento, donde se destacó la labor de los docentes de la comunidad.

El encuentro fue encabezado por el intendente Rubén Rach, acompañado por la secretaria de Gobierno Gisela Doffi, concejales, funcionarios, directivos de instituciones educativas y numerosos vecinos que se acercaron para compartir la conmemoración.

Durante la ceremonia se entregaron presentes a docentes jubiladas y a quienes cumplieron sus 25 años de trayectoria frente al aula, en un reconocimiento al compromiso y la vocación de quienes dedican su vida a la enseñanza. También se evocó con afecto a los maestros y maestras que ya no están físicamente, pero que dejaron una huella imborrable en las escuelas de la ciudad y en los parajes rurales.

En su mensaje, el jefe comunal subrayó la importancia de la educación y la tarea docente como pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. “Cada maestro y maestra construye futuro desde el aula, formando a las nuevas generaciones con valores, esfuerzo y dedicación”, expresó Rach.

El acto incluyó momentos artísticos y de reflexión, donde se resaltó el legado de Sarmiento y el compromiso de quienes, día a día, sostienen la educación en Charata.

Con aplausos y muestras de gratitud, la comunidad cerró la jornada reafirmando el orgullo de contar con educadores que, más allá de las dificultades, siguen marcando el camino del conocimiento.

 

