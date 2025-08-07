La Verde: continúan las entregas de verduras frescas a instituciones educativas

528352742_122222496344159935_4596789308149681270_n

La Verde, Chaco – La Municipalidad de La Verde, a través del Área de Producción, continúa fortaleciendo la seguridad alimentaria local mediante la entrega de verduras cosechadas en la Huerta Municipal. En esta oportunidad, los beneficiarios fueron tres establecimientos educativos de la localidad: la E.E.P. N°67, la E.E.P. N°605 y la E.E.S. N°180.

El intendente Federico Peón, acompañado por su equipo de trabajo, encabezó la entrega de los productos hortícolas frescos, reafirmando el compromiso de la gestión con la promoción de una alimentación saludable y el desarrollo de políticas sostenibles en torno a la producción local.

Desde la comuna destacaron que esta iniciativa no solo busca garantizar el acceso a alimentos frescos y de calidad para los estudiantes, sino también fomentar el trabajo comunitario, el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de las economías locales a través de proyectos agroecológicos.

“Este es un trabajo constante que refleja el compromiso de todos los que integran el Área de Producción y de la comunidad en general. La Huerta Municipal es un ejemplo de cómo el esfuerzo compartido puede convertirse en beneficio directo para nuestras instituciones”, expresó el jefe comunal.

La entrega a las escuelas forma parte de un cronograma sostenido que incluye a otras instituciones locales, consolidando a la Huerta Municipal como un eje estratégico de la política pública en La Verde.

Más Noticias

527587145_1069852201989588_5281295589417409338_n

Lapachito refuerza el trabajo articulado con instituciones, organizaciones e iglesias a través de su Mesa de Gestión Local

WhatsApp Image 2025-08-07 at 07.15.08

Se Viene La Tercera Edición Del Encuentro Constructivo: Un Evento Clave Para El Desarrollo Cultural, Educativo Y Turístico De La Región

180743w850h478c.jpg

Construyen una línea de media tensión para abastecer a Santa Sylvina

Te pueden interesar

527587145_1069852201989588_5281295589417409338_n

Lapachito refuerza el trabajo articulado con instituciones, organizaciones e iglesias a través de su Mesa de Gestión Local

528352742_122222496344159935_4596789308149681270_n

La Verde: continúan las entregas de verduras frescas a instituciones educativas

WhatsApp Image 2025-08-07 at 08.14.20

El Gobierno Y La Fundación Giardinelli Lanzaron El 30° Foro Internacional Del Libro Y La Lectura

642160w790h1404c.jpg

Un detenido tras intento de linchamiento en Villa San Martín: tensión vecinal por un presunto ladrón armado

WhatsApp Image 2025-08-06 at 21.11.18 (1)

Recuperan un automóvil sustraído en Resistencia y detienen a joven con antecedentes por presunto hurto