La Verde: continúan las entregas de verduras frescas a instituciones educativas

La Verde, Chaco – La Municipalidad de La Verde, a través del Área de Producción, continúa fortaleciendo la seguridad alimentaria local mediante la entrega de verduras cosechadas en la Huerta Municipal. En esta oportunidad, los beneficiarios fueron tres establecimientos educativos de la localidad: la E.E.P. N°67, la E.E.P. N°605 y la E.E.S. N°180.

El intendente Federico Peón, acompañado por su equipo de trabajo, encabezó la entrega de los productos hortícolas frescos, reafirmando el compromiso de la gestión con la promoción de una alimentación saludable y el desarrollo de políticas sostenibles en torno a la producción local.

Desde la comuna destacaron que esta iniciativa no solo busca garantizar el acceso a alimentos frescos y de calidad para los estudiantes, sino también fomentar el trabajo comunitario, el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de las economías locales a través de proyectos agroecológicos.

“Este es un trabajo constante que refleja el compromiso de todos los que integran el Área de Producción y de la comunidad en general. La Huerta Municipal es un ejemplo de cómo el esfuerzo compartido puede convertirse en beneficio directo para nuestras instituciones”, expresó el jefe comunal.

La entrega a las escuelas forma parte de un cronograma sostenido que incluye a otras instituciones locales, consolidando a la Huerta Municipal como un eje estratégico de la política pública en La Verde.