El Municipio de General Pinedo acompañó a una familia con una niña en tratamiento oncológico

El Municipio de General Pinedo brindó acompañamiento integral a una familia del barrio Belgrano que atraviesa una compleja situación de salud, debido a que su hija de 6 años se encuentra en tratamiento oncológico.

El intendente Franco Ciucci, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Camila Sosa, acompañaron personalmente a la familia y coordinaron asistencia directa en la vivienda, con el objetivo de realizar mejoras habitacionales fundamentales para favorecer la calidad de vida de la niña y su entorno familiar.

Desde el Municipio explicaron que estas adecuaciones resultan necesarias para que el Hospital Garrahan pueda otorgar el alta médica y permitir el regreso de la niña a su hogar, garantizando condiciones adecuadas para continuar con su recuperación.

Camila Sosa destacó que el acompañamiento municipal es permanente y se realiza de manera articulada con distintos especialistas, priorizando siempre el bienestar de la familia. Por su parte, el intendente Franco Ciucci remarcó la importancia de la presencia del Estado en este tipo de situaciones sensibles, subrayando que el trabajo se lleva adelante con respeto absoluto por la privacidad de las familias.

Asimismo, se informó que las tareas realizadas permitieron generar empleo local, ya que los trabajos fueron ejecutados mediante la contratación de una empresa privada, reafirmando el compromiso del municipio con una gestión cercana, solidaria y con impacto social.

Desde la gestión municipal señalaron que este tipo de acciones reflejan una política pública enfocada en el acompañamiento humano, la contención social y el fortalecimiento del rol del Estado en momentos críticos para las familias de la comunidad.