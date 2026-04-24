El MUBA inaugura el “Espacio Pedro Luis Raota” dedicado a la fotografía

El Museo de Bellas Artes “René Brusau” (MUBA), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, invita a la inauguración del nuevo Espacio Pedro Luis Raota. El acto se realizará este viernes 24 de abril, a las 20:30, en la sede del museo (Marcelo T. de Alvear 90) con entrada libre y gratuita.

Este nuevo ámbito está destinado a la fotografía y a la construcción de memoria visual. Se constituirá como una sala expositiva permanente dedicada especialmente a la imagen, jerarquizando esta disciplina dentro del patrimonio provincial.

Durante la apertura, se exhibirán obras fotográficas pertenecientes a la colección del patrimonio del museo. La iniciativa celebra la imagen y la historia, ofreciendo a la comunidad un lugar de encuentro con el arte fotográfico chaqueño y universal.

El espacio lleva el nombre de Pedro Luis Raota, fotógrafo chaqueño reconocido como uno de los máximos exponentes de la fotografía artística y el autor argentino más premiado en certámenes internacionales. Su obra se destaca por el dominio del claroscuro y su enfoque en la condición humana.