Laguna Blanca será sede del inicio provincial del Nivel Inicial

La intendente Claudia Panzardi anunció que este martes se inaugurará la refacción integral del Jardín de Infantes N.º 168 y, en ese marco, se dará inicio oficial al ciclo lectivo 2026 del Nivel Inicial en toda la provincia.

El acto contará con la presencia del gobernador Leandro Zdero y de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, en lo que fue calificado como “un día histórico” para la localidad.

Trabajo conjunto

Panzardi destacó el esfuerzo articulado entre el Ministerio de Educación de la provincia —que aportó los materiales— y la Municipalidad de Laguna Blanca, que contribuyó con la mano de obra para concretar la refacción integral del edificio.

“Es muy importante que lo podamos valorar, es un hecho para celebrar”, expresó la jefa comunal al invitar a vecinos y vecinas a participar del acto inaugural.

Desde el renovado establecimiento educativo se realizará la apertura formal del ciclo lectivo para el Nivel Inicial en todo el Chaco, convirtiendo a Laguna Blanca en epicentro del comienzo de clases para los más pequeños.