Liga Federal: CAPRI en suplementario y a domicilio

A Capri le tocó debutar en la Liga Federal de básquet fuera de casa. Parecía que todo iba tranquilo, pero el segundo cuarto cambió todo. El Azzurro se repuso, igualó en 71 con Cultural de Santa Sylvina, pero con triples clave logró ganar 82-79 en el suplementario y festejó en el inicio del certamen.

El inicio fue todo del Azzurro. Capri metió un parcial de 9-0 y al dueño de casa le costó mucho llegar al aro rival. Los misioneros dominaron las acciones, pero poco a poco los chaqueños se acercaron en el marcador. Tan buena fue la levantada de Cultural, que cerró arriba el primer parcial por 20-18.

El segundo cuarto se dio a la inversa. Cultural llegó a sacar 13 puntos de ventaja, pero Capri no bajó los brazos y se recuperó. Cerró mejor el cuarto, pero de todas maneras se fue al descanso largo abajo 40-37. A partir del tercer cuarto todo fue más parejo. Ninguno pudo sacar una ventaja que le permitiera estar tranquilo y manejar el juego. Se sucedieron algunos errores y si bien el local, en general, se mantuvo al frente, los misioneros siempre estuvieron en la pelea. Cultural cerró el tercer cuarto 54-52. Capri empezó a acertar más en ataque y eso le permitió pasar al frente 60-59 a falta de seis minutos para el cierre del encuentro. A partir de ese momento fueron cambiando los liderazgos en el marcador y llegaron a los últimos minutos tanto a tanto. A 37 segundos del final llegaron empatados en 71. Cultural buscó consumir segundos, pero falló el tiro. La última fue para Capri, que también falló y por eso hubo que jugar un suplementario. Los siguientes cinco minutos fueron muy parecidos al final del juego. Capri sacó un triple de ventaja, pero empezó a cometer faltas y Cultural estuvo asertivo desde la línea de libres. Con poco menos de un minuto para el final, Franco Pettinaroli clavó un triple clave para el Azzuro, pero Cultural se mantuvo cerca a base de libres. Zandomeni se equivocó en una salida, Nicolás Ayala facturó e igualó todo en 79 a 30 segundos del final, pero otra vez Pettinaroli apareció para meter un triple muy necesario para los posadeños, que defendieron bien el último intento de Cultural y se quedaron con el triunfo por 82-79 en el debut en la Liga Federal.