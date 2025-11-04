Laguna Blanca fue sede del Encuentro de Mini-Atletismo Interescolar

574267519_1366162838205191_7459036262388562886_n

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, acompañó una nueva jornada deportiva que tuvo lugar en el Club Deportivo Acción Municipal, donde se desarrolló el Encuentro de Mini-Atletismo Interescolar.

El evento reunió a niñas y niños de distintas instituciones educativas con el objetivo de fomentar el espíritu deportivo, la sana competencia y la integración escolar.

La actividad fue organizada por los alumnos del Profesorado de Educación Superior en Educación Física, bajo la coordinación de los profesores Maximiliano Gauna Pujol, Daiana Bernard y Franco Villasanti.

“Fue una jornada maravillosa que nos llena de alegría, porque el deporte es una herramienta fundamental para el crecimiento y la formación en valores de nuestros chicos”, destacó Panzardi.

   

