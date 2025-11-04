El municipio y la fundación “Soy Chaco” capacitarán a aspirantes a auxiliares de maestros panaderos

El intendente de Resistencia, Roy Nikisch, y la fundación “Soy Chaco”, firmaron un convenio relacionado a la capacitación a futuros auxiliares de panadería.

El Municipio tendrá a su cargo dar a conocer todo lo concerniente a la manipulación de alimentos y los requisitos legales para insertarse en el mercado laboral.

María Martina, titular de esta fundación, explicó que “trabajamos en dos líneas bien definidas, una es la capacitación con fines de salida laboral genuina, y la segunda, con líneas de acción social y casos puntuales”.

“Firmamos con el intendente Nikisch un convenio relacionado a una línea de capacitación dentro de nuestra fundación y del cual incluye al Colegio de Panaderos, para el cual capacitaremos a personas para ser auxiliares de maestros panaderos”, agregó.

Especificó que la inscripción está abierta – se puede hacerlo a través de las redes sociales de la Fundación “Soy Chaco -, pero tiene cupo limitado y un requisito obligatorio es que tengan experiencia en este tipo de actividades.

