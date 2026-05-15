Allanamiento en Miraflores: secuestran cocaína, un arma y detienen a un hombre

WhatsApp Image 2026-05-15 at 07.56.18

Un operativo antidrogas realizado durante la madrugada de este viernes en la localidad de Miraflores terminó con el secuestro de cocaína, un arma de fuego y la detención de un hombre de 46 años, acusado de infringir la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante cerca de la 1:30 por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, quienes allanaron una vivienda ubicada sobre calle Yapeyú sin número, entre Los Sauces y Guayacanes, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Según informaron fuentes policiales, durante la requisa se incautaron 25,5 gramos de cocaína distribuidos en un bochón y 16 envoltorios de polietileno listos para su fraccionamiento. También fueron secuestrados recortes de nylon utilizados para el armado de dosis, un cuchillo con restos de sustancia, un teléfono celular y un automóvil Renault Sandero Stepway de color negro.

Además, en el inmueble los agentes hallaron un revólver calibre 22 con tambor de ocho alveolos y ocho cartuchos, elemento que fue secuestrado de manera impostergable debido a su peligrosidad.

El principal investigado fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia en el marco de las causas por supuesta infracción a la Ley 23.737 y por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego.

   

Internacionales

631432w850h557c.jpg

Este viernes continúa el pago de los programas provinciales

202314w850h542c.jpg

Encontraron a un paciente que se había fugado del Hospital Perrando

456852w790h444c.jpg

Hallaron el cuerpo de un joven en aguas del río Paraná