Allanamiento en Miraflores: secuestran cocaína, un arma y detienen a un hombre

Un operativo antidrogas realizado durante la madrugada de este viernes en la localidad de Miraflores terminó con el secuestro de cocaína, un arma de fuego y la detención de un hombre de 46 años, acusado de infringir la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante cerca de la 1:30 por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, quienes allanaron una vivienda ubicada sobre calle Yapeyú sin número, entre Los Sauces y Guayacanes, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Según informaron fuentes policiales, durante la requisa se incautaron 25,5 gramos de cocaína distribuidos en un bochón y 16 envoltorios de polietileno listos para su fraccionamiento. También fueron secuestrados recortes de nylon utilizados para el armado de dosis, un cuchillo con restos de sustancia, un teléfono celular y un automóvil Renault Sandero Stepway de color negro.

Además, en el inmueble los agentes hallaron un revólver calibre 22 con tambor de ocho alveolos y ocho cartuchos, elemento que fue secuestrado de manera impostergable debido a su peligrosidad.

El principal investigado fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia en el marco de las causas por supuesta infracción a la Ley 23.737 y por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego.