Laguna Blanca: el municipio finalizó la limpieza y pintura integral del complejo natatorio

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que el municipio concluyó los trabajos de limpieza y pintura integral del Complejo Natatorio Municipal, incluyendo las piscinas y la infraestructura anexa.

El espacio, inaugurado en enero de 2009, fue el primero de su tipo construido en la provincia. Según recordó Panzardi, su gestión impulsó la obra ante la necesidad de ofrecer un lugar seguro para la recreación, luego de que la comunidad sufriera reiterados hechos trágicos vinculados a inmersiones en ríos y lagunas.

Cada verano, el complejo es sede de la Colonia de Vacaciones Municipal, donde niños, niñas y adolescentes participan en clases de natación, actividades deportivas y propuestas recreativas. Además, el natatorio permanece abierto al público en general, con acceso gratuito.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos mantener la higiene y el orden para garantizar el buen uso del predio, y reafirmaron el compromiso de seguir acompañando a la comunidad con espacios recreativos seguros.