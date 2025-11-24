Chaco Vibra cerró con un Parque 2 de Febrero desbordado y Los Nocheros como broche de oro

Concluyó anoche, una nueva edición de Chaco Vibra con un marco multitudinario y un Parque 2 de Febrero desbordado, que volvió a posicionarse como uno de los festivales folklóricos más convocantes de la región. El gran cierre estuvo a cargo de Los Nocheros y Ángelo Aranda, coronando tres jornadas de música, danza y talento chaqueño.

El gobernador Leandro Zdero acompañó la última noche y destacó la magnitud del evento: “Muy contento de como se viene desarrollando; es un escenario que convoca y une a muchos artistas de la provincia, que encuentran aquí la posibilidad de mostrar su talento y su identidad. Chaco Vibra llegó para quedarse. Así como Corrientes tiene su Festival del Chamamé, cada noviembre los chaqueños vamos a encontrarnos con este festival que expresa el talento de nuestros comprovincianos”.

El primer mandatario provincial resaltó también la participación de delegaciones artísticas de toda la región: “Vi gente de Santa Fe, Reconquista, Corrientes, Formosa, ballet de Santa Sylvina, de Du Graty, todos agradeciendo esta posibilidad. Me quedo con una frase de Don Luis Landriscina cuando le presenté Chaco Vibra: ‘eso tenés que brindarle a los chaqueños, una oportunidad, un escenario para que se hagan conocer y hagan conocer al Chaco como hicieron conmigo. Seguramente, desde este festival nacerán otros Landriscinas”.

TENEMOS MUCHO PARA MOSTRAR

“La Cultura no hay que esconderla; esconderla es esconder nuestra identidad. Los fondos para esta fiesta los conseguimos a través del CFI. Pero además de mostrar talento, genera movimiento económico para gastronómicos, artesanos y emprendedores. Es hora de dejar de pensar al Chaco como una provincia marginal; tenemos mucho para mostrar, y la extraordinaria participación de la gente lo demuestra”.

Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, celebró el crecimiento del festival: “El balance es altamente positivo. Con esta segunda edición logramos consolidar este Festival Folklórico que reivindica y pone en valor la labor de los artistas del Chaco. Reunimos a los tres géneros musicales más representativos de la provincia y el público no deja de sorprendernos. El parque desbordó de personas y también hubo un fuerte movimiento económico para artesanos y gastronómicos”.

“Estamos pensando en la tercera edición, incluso en la posibilidad de sumar un día más. Para eso hay que coordinar agenda, logística y recursos, pero lo importante es que este año logramos consolidar el festival”- concluyó el Gobernador.

Artistas que brillaron en la última noche:

Los Nocheros

Ángelo Aranda

Bianca Almirón

Carlos Bulacio

Dúo Vocal José y Mirian

Ezequiel Ayala

La Huella Chaqueña

Lisandro Machado

Nordestada

Orejanos Folk

Seba Risso

Sofía Casafus

Sylvina Brizuela

Ballets y agrupaciones

Ballet Creciendo Juntos

Ballet Duartango

Ballet Renacer Amankay

Ballet Sembrando Sueños

Escuela Folklórica Municipal

Huellas Argentinas

La Estación Folklórica

Esta segunda edición de Chaco Vibra volvió a demostrar su potencia cultural y su capacidad de convocatoria, proyectándose como una celebración que ya forma parte del calendario cultural de la provincia.