Incautan peces, redes y un bote en un operativo por pesca ilegal en el Río Salado

Un procedimiento de control realizado por efectivos del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana permitió detectar una presunta infracción a la legislación vigente de pesca en la zona del Río Salado, donde fueron incautados peces, redes y una embarcación.

El operativo se desarrolló entre las 19 y las 23 horas, a unos cuatro kilómetros de la Ruta Nacional 11, en el marco de recorridas preventivas realizadas por personal policial tras reiteradas quejas de productores ganaderos por hechos delictivos y posibles infracciones a leyes especiales vinculadas a la caza y la pesca.

Durante el despliegue, que abarcó aproximadamente seis kilómetros de costa, los agentes realizaban patrullajes a pie por el cauce del río cuando detectaron una embarcación con dos hombres a bordo.

Al identificarse como personal policial, los efectivos constataron que los ocupantes del bote estaban pescando con redes tipo mallón y sin contar con el carnet habilitante correspondiente.

Como resultado del procedimiento, fue identificado uno de los presuntos infractores, un joven de 21 años, quien fue notificado por supuesta infracción a la Ley de Pesca Provincial N° 1428-R, en concordancia con la Resolución 1080/20, que regula la extracción de la especie dorado.

Durante la intervención, los uniformados secuestraron un bote de fibra de vidrio con motor y un tanque de combustible de 15 litros, además de tres redes tipo mallón de 48, 42 y 44 metros de largo, con una abertura de 12 centímetros de nudo a nudo.

También fueron decomisadas diez piezas de pescado fuera de medida, entre ellas seis ejemplares de surubí, tres de sábalo y un dorado.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Dirección de Fiscalización Ambiental del BOA, organismo que continuará con el proceso administrativo correspondiente por la presunta infracción a la normativa vigente.