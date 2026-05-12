Laguna Blanca avanza con mejoras y obras de refacción en el cementerio local

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, recorrió las obras que se ejecutan en el cementerio local y destacó la inversión que realiza el Municipio para mejorar y jerarquizar el espacio.

Durante la visita, supervisó los trabajos de instalación del nuevo sistema de alumbrado, donde personal municipal avanzaba con la realización de pozos para la colocación de las luminarias.

Además, se trabaja en la instalación de molinetes de ingreso y en la incorporación de nuevos veladores construidos por Marcelo Benítez, quien fue especialmente agradecido por la jefa comunal por su colaboración en las mejoras del lugar.

Panzardi explicó que estas acciones buscan mantener el orden y la limpieza dentro del cementerio, solicitando a los vecinos utilizar los nuevos espacios destinados al encendido de velas y evitar hacerlo directamente sobre el piso.

“Queremos evitar el deterioro y mantener el orden, más aún teniendo en cuenta que próximamente se completarán los trabajos de revestimiento y mosaicos en distintos sectores”, expresó.

La intendente remarcó que las obras se llevan adelante con fondos propios de la Municipalidad y convocó a la comunidad a acompañar el cuidado de las instalaciones.

“Estamos haciendo una inversión muy importante para mejorar nuestro cementerio local y es fundamental que todos podamos colaborar cuidando este espacio y el lugar de descanso de nuestros seres queridos”, señaló.

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